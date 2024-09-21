بمشاركة النني.. الجزيرة يتلقى هزيمة ثقيلة من الشارقة بالدوري الإماراتي

تلقى فريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، هزيمة ثقيلة من الشارقة برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت.

حل فريق الجزيرة ضيفًا على الشارقة بملعب استاد خالد بن محمد، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإماراتي.

شارك النني أساسيًا مع الجزيرة أمام الشارقة، وخاض اللقاء كاملًا منذ بدايته حتى نهايته، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

مباراة الشارقة ضد الجزيرة

انتهى الشوط الأول بتأخر الجزيرة في النتيجة 3-0، حيث كانت الدقيقة 12 نقطة التحول في اللقاء، حينما أشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه نيكسنيس كيبانو زميل النني.

واستغل الشارقة النقص العددي في صفوف فخر أبو ظبي، وأحرز لوان بيريرا الهدف الأول في الدقيقة 21.

وأضاف فراس بالعربي الهدف الثاني في الدقيقة 30، قبل أن يعزز عثمان كامارا تقدم الشارقة بهدف ثالث في الدقيقة 45+4.

في الشوط الثاني، سجل كايو لوكاس رابع الأهداف في الدقيقة 82 من صناعة باكو ألكاسير، ليفوز الشارقة على الجزيرة بمشاركة نجمه المصري محمد النني.

وتعاقد الجزيرة مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال مع نهاية الموسم الماضي.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الجزيرة عند 3 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإماراتي، بينما رفع الشارقة رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر ترتيب دوري أدنوك.