البرازيل تهزم فرنسا وتحصد برونزية بطولة العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة

تمكن المنتخب البرازيلي من التتويج ببرونزية بطولة العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة المقامة في مصر بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 2 - 0 في مباراة تحديد المركز الثالث.

جاءت المباراة قوية من المنتخبين إلا أن المنتخب البرازيلي تمكن من التفوق في شوطي المباراة و تحقيق البرونزية فيما اكتفى المنتخب الفرنسي بالمركز الرابع.

تستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد على الكراسي المتحركة بصالة حسن مصطفى المغطاة ب6 أكتوبر والتي تختتم اليوم السبت.

ويلتقي منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد مع أمريكا في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم السبت في نهائي بطولة العالم المقامة في مصر خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري.

وفاز منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد على فرنسا بنتيجة شوطين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس بصالة حسن مصطفى المغطاة أمس ليصعد للنهائي.

يذكر أن البطولة شارك بها 8 منتخبات وهي : “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وشيلي“.

وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية.