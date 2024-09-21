برجر: يجب أن يكون هناك حل شامل للقضية الفلسطينية

قال السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنه يجب أن يكون هناك حل شامل للقضية الفلسطينية، ففي عام 2005 عندما كان الاتحاد الأوروبي جزء من المحادثات الرباعية والجهود الرباعية الدولية أننا أنشئنا تلك البعثة لم تكن البعثة بل كان قضايا أخرى من أجل أن نضمن أن غزة مرتبطة بالضفة الغربية وليس مقطوعة ولاتكن الحدود مغلقة نهائية.

وأضاف «برجر»، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، :«يتعين علينا أن نقدم بديلا وموثوقا وإيجابيا للوضع الحالي في غزة، موضحا أن يجب إيجاد حل وتنفيذ لحل الدولتين الإسرائيلية والفلطسينية، وهذه هي المساهمة السياسية من جانب الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل للدولتين وأن الاتحاد يقدم أنواعا من الدعم والمساعادات والسلطة الفلسطينية.

تابع: « الدعم كان هو المانح الأكبر للسلطة الفلسطينية لتفيذ كل العمليات وكل مايجري من قطاع الخدمات، في الظروف الراهئنة في الوضع الحالي الاتحاد الأوروربي من أحد أكبر الداعمين بالمساعادت الإنسانية في الموقف الفلسطيني من خلال العمل مع أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الأممية بمختلف أنواعها وكذلك من الجانب المصري، وجمعية الهلال الأحمر المصري نعمل معها عن قرب».