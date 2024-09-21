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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد.. لماذا استطاع المـوسـاد اختـراق حزب الله من الداخل؟

لماذا استطاع المـوسـاد
لماذا استطاع المـوسـاد اختـراق حزب الله من الداخل؟
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كشف منير أديب المحلل السياسي والباحث في شؤون الحركات المتطرفة، السر بشأن التساؤل لماذا استطاع المـوسـاد اختـراق حزب الله من الداخل؟

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كانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قد قالت: إن هناك سخطا واسعا في لبنان بعد التفجيرات التي أدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات، من قيادات حزب الله، موضحة أن هناك خوفا من أي شخص في البلد بات يحمل أجهزة تشبه أجهزة بيجر أو أي أجهزة غريبة. 

وأوضحت الصحيفة أن جهاز بيجر، المعروف باسم “بيفر”، هو جهاز ليس شائعا بين المدنيين، ويتم استخدامه من قبل تنظيمات مسلحة حول العالم، وحتى عصابات مخدرات للإفلات من أي محاولة للتصنت على رسائلهم.

وأشارت إلى أن حجم سوق جهاز بيجر بلغ في عام 2023، حوالي 74 مليار دولار، مع زيادة سنوية تزيد عن 10٪، موضحة أن الانفجارات التي وقعت الأيام الماضية في لبنان، بينت أن هذا الجهاز يحظى بشعبية كبيرة بين الأنظمة غير الرسمية وكذلك الموردين.

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