مسؤول سابق بالناتو: الاتحاد الأوروبي لن يكون له دور في وقف حرب غزة

قال نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في حلف الناتو، إنه لا يعتقد أن يكون لأوروبا واتحادها، أي تأثير إيجابي على إسرائيل لوقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة، أو الحث على وقف إطلاق النار على الأقل، موضحاً أن ما يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعله سيكون بعد انتهاء كل التوترات في المنطقة، أن يلعب دوراً فاعلاً وجزء مفيد فيما يخص المساعدات الإنسانية والتنمية وإعادة الإعمار.

وأضاف «ويليامز» خلال مداخلة ببرنامج عن قرب الذي تقدمه الإعلامية «أمل الحناوي» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتحاد الأوروبي خصص ما يقرب من 4 مليارات يورو منذ عام 2000 لمساعدة الفلسطينيين، ولكن ليس له أي دور لوقف الحرب، أو التأثير على إسرائيل لوقف إطلاق النار، لكن الدور الإيجابي سيأتي بعد انتهاء الصراع.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي منقسم فيما بينه حيث إن دول الاتحاد لديها معتقدات مختلفة بما يتعلق بإنشاء الدولة الفلسطينية، والصراع ضد إسرائيل، وهناك فوارق في الرؤى، مشددا على أنه في الوقت الراهن هناك حاجة إلى توحيد الجهود داخل الاتحاد للحد من هذه الانقسامات ولابد من دعم وحدة وسيادة الدول في العموم.