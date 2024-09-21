رامي ربيعة يسجل هدف التقدم للأهلي في شباك جورماهيا

سجل رامي ربيعة هدف التقدم للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى جورماهيا باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف رامي ربيعة في الدقيقة 24 بعد ضربة ركنية للأهلي على يسار مرمى جورماهيا، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها يحيى عطية الله بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها رامي ربيعة برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

كان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي بثلاثية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة وبيرسي تاو «هدفين».

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي