نقيب الصحفيين: بروتوكول مع "الثقافة" للاستفادة من المسارح والفعّاليات المختلفة

كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، في تصريحات صحفية، عن اللقاء الذي عقده مع وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو.

واتفق نقيب الصحفيين مع وزير الثقافة خلال اللقاء، على توقيع بروتوكول تعاون، بهدف استفادة أعضاء النقابة من المسارح التابعة للوزارة، وأيضًا معرض الكتاب، وكل الفعّاليات الثقافية المختلفة، وفتح مساحات للصحفيين/ات في التغطية.

وقال “البلشي”، إن وزارة الثقافة تشارك النقابة في ملف تطوير ورقمنة المكتبة، ومشروع الأرشيف الرقمي للصحافة المصرية وكنوزها عبر العصور، والذي يهدف إلى تطوير المكتبة واستفادة الصحفيين/ات والباحثين/ات من المقتنيات النادرة للكتب والأرشيف الصحفي، ووثائق الصحافة المصرية عبر العصور، بالإضافة إلى تعريف الجماعة الصحفية بسير ومسيرة الكتّاب الراحلين، الذين كان لهم باع طويل في توهّج الصحافة المصرية وريادتها.