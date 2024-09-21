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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثة شاب صدمه قطار بمزلقان الدكمي في البدرشين

الضحية
الضحية
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثمان شاب يبلغ من العمر 16 عامًا صدمه قطار في مزلقان الدكمي البدرشين.

مصرع شاب صدمه قطار بـ البدرشين 

وكشفت تحقيقات النيابة أن الشاب الضحية يُدعى «يوسف وليد بدوي العسلي» 16 سنة، مقيم بقرية أبو رجوان القبلي في البدرشين، كما أوضحت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأن الواقعة حدثت خلال عبور الضحية  لشريط السكة الحديد، فصدمه قطار، وفارق الحياة في الحال.

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الضحية 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بمصرع شخص صدمه قطار في البدرشين، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن الضحية شاب يُدعى «يوسف.و» اصطدم قطار به خلال عبوره السكة الحديد، ليلقى مصرعه في الحال، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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