مرموش يقود تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا مونشنجلادباخ

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم السبت، نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب دوتش بانك بارك، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود عمر مرموش تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، حيث يتواجد أساسيًا في تشكيل المدرب توبمولر.

وسجل مرموش هدفي آينتراخت فرانكفورت في شباك فولفسبورج، في المباراة التي فاز بها فريقه بثنائية مقابل هدف.

ويبدأ عمر مرموش في التشكيل الأساسي، ليقود الهجوم رفقة هوجو إيكيتيكي وأنسجار كناوف، كما يشارك الثنائي العربي فارس شعيبي وإلياس السخيري في تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.

يحتل فريق آينتراخت فرانكفورت المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 6 نقاط، بينما يأتي بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الرابع عشر وفي رصيده 3 نقاط.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ

حراسة المرمى: سانتوس

خط الدفاع: توتا - روبن كوخ - آرثر ثياتي

خط الوسط: كريستنسن - إلياس السخيري - هوجو لارسون - فارس شعيبي

وفي الهجوم: عمر مرموش - هوجو إيكيتيكي - أنسجار كناوف.