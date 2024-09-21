محمد رمضان أمام النيابة بسبب نجله

السبت 21/سبتمبر/2024 - 06:44 م

قررت جهات التحقيقات بأكتوبر، استدعاء الفنان محمد رمضان ونجله، بشأن بلاغ قدمته مديرة بإحدى شركات الإعلانات اتهمته بالتعدى على نجلها داخل نادى بمنطقة ٦ أكتوبر.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة تُدعى "رولا عبد الله"، مديرة بإحدى شركات الإعلانات، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان، وذكرت في بلاغها أن ابنها، "عمر محمد"، تعرض للاعتداء بالضرب من قبل نجل الفنان محمد رمضان داخل نادٍ في منطقة 6 أكتوبر.

وأوضحت السيدة أن المشاجرة نشبت بين الطفلين، وانتهت بضربة قوية على وجه ابنها، مما أدى إلى إصابته بكدمة.

وأضافت المبلغة في محضرها أن الفنان محمد رمضان كان شاهدًا على الحادثة، حيث كان حاضرًا في النادي أثناء الواقعة، ولكنه لم يتدخل لوقف ابنه أو لتهدئة الموقف، مما أثار استيائها واصرارها على تقديم بلاغ بالواقعة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.