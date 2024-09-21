رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر: وقعنا على اتفاق ومذكرة للاستثمار بمليار يورو

أشاد السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر بمؤتمر الاستثمار الذي عُقد بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، موضحا أن المؤتمر كان ناجحًا للغاية وأن الفكرة تعود إلى إتفاق وقع فى شهر مارس الماضى بشان هذه الشراكة الشاملة والاستراتيجية وهو الأمر الذي يتضمن أحد الفصول الـ6 بكيفية تحسين الاستثمار المتزايد للشركات الأوروبية في مصر.



وقال «برجر»، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «إن الاستثمار المباشر في أوروبا هو أضخم استثمار في مصر فهو يمثل حوالي 30% من إجمالي الاستثمار المباشر من الاتحاد الأوروربي .

وأشار إلى أن مصر هي الدولة التي تتمتع بمستوى من الاستثمار من أوروبا في قارة أفريقيا وأن الدولة الثانية من حيث أعلى مستوى في المنطقة البحر الأبيض المتوسط فهي مكان مكان مهم للإستثمار ونرى أن هناك مجالا لمزيد من الاستثمار بها لذا عقد مؤتمر الاستثمار بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي.

وأوضح برجر :«وقعنا على الإتفاق ومذكرة بين مصر بقيمة مليار يورو ستأتي فى شكل قروض لمصر، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات الأوروربية حضرت هذه الاتفاقية بأكثر من 700شركة أوروبية، و2000 مشارك من الجانب المصري لمطابقة الأعمال الأوروبية والأعمال المصرية ».