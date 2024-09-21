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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق تايوان

زلزال تايوان
زلزال تايوان
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر مقاطعة هوالين في شرق تايوان، اليوم السبت.
وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للأرصاد الجوية،، بحسب وكالة الأنباء المركزية الصينية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 29.4 كيلومتر شمال مجلس مقاطعة هوالين (الواقع في بلدة شيولين)، على عمق 17 كيلومترًا.
ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات في أعقاب الزلزال.

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