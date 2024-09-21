في أول أيام الدراسة.. جولة لرئيس الإدارة المركزية ووكيل تعليم الفيوم بمدارس المحافظة

تابع محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مدارس الفيوم في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/2024م، لمتابعة بدء العام الدراسي الجديد بإدارة يوسف الصديق التعليمية.

تضمنت جولة محمد عطية، ومدير تعليم الفيوم، عددا من المدارس منها، مدرسة الشواشنة الاعدادية، لمتابعة سير العملية التعليمية وإنضباط العمل وتهنئة أبنائنا الطلاب ببداية العام الدراسي ومراجعه القوائم والسجلات والجداول ودفاتر المعلمين، والتأكيد على الانضباط في العمل، وزرع روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا الطلاب ، وتحفيزهم على الجد والاجتهاد من أجل نهضة مصر الحبيبة.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية للتعليم، الفصول الدراسية، وقدم التهنئة للمعلمين والطلاب بالعام الدراسي الجديد 2025/2024، وأشاد بانضباط العملية التعليمية في اليوم الأول للدراسة بمدارس الفيوم، بحضور مسئولي التعليم بإدارة يوسف الصديق التعليمية.

في سياق متصل تابع محمد عطية، والدكتورة أماني قرني، مدرسة جبل سعد للتعليم الأساسي، ومدرسة قصر الجبالي الابتدائية، ومدرسة المجاهد بالصبيحي، للاطمئنان علي الاستعدادات النهائية قبل بدء الدراسة غداً الأحد بهذه المدارس، حيث تم التأكيد على الإنتهاء من القوائم والجداول والعجز والزيادة وتوافر عوامل الصحة والسلامة المهنية ونظافة المدارس والفصول الدراسية والحمامات.

يذكر ان الدراسة انتظمت فى 81 مدرسة بمحافظة الفيوم، منهم 73 مدرسة تعليم عام، وعدد 8 مدارس تعليم فني، وشهدت المدارس انضباطا فى العمل منذ الدقائق الأولى، وطابور الصباح وتحية العلم، كما تزينت قاعات رياض الأطفال من أجل استقبال الأطفال فى بداية العام الدراسي الجديد 2025/2024.

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