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الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. توجيهات رئاسية بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية لتطوير أداء المنظومة الرياضية

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 22 سبتمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

توجيهات رئاسية بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية لتطوير أداء المنظومة الرياضية

إجراء تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية المشاركة فى أولمبياد باريس 2024

الشرطة الهولندية تُحقق فى دوافع إرهابية بعد هجوم بسكين بروتردام

أبواب الحرب مفتوحة على لبنان

 إسرائيل تكثف ضغوطها على حزب الله 

إدانة جندى أمريكى بتهمة الفرار إلى كوريا الشمالية

 الحزب يؤكد مقتل قائد قوة الرضوان ويتوعد بالانتقام

فرنسا.. بارنييه يرسل لماكرون قائمة «نهائية» بأسماء حكومته

 الأمم المتحدة: قانون الحرب يحظر محاصرة الأهداف المدنية وبث الرعب بين السكان

 إيران تدين الغارة الجوية الإسرائيلية الشرسة على لبنان 

العدد
البوابة أولمبياد باريس 2024 لبنان حزب الله إسرائيل