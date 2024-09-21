الدوري الإنجليزي.. تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره كريستال بالاس بملعب سيلهورست بارك، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الهولندي جوشوا زيركزي تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة أليخاندرو جاراناتشو وأماد ديالو.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا ساحقًا على ضيفه بارنسلي بسباعية نظيفة، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز التاسع عشر قبل الأخير وفي رصيده نقطتين.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - ماتياس دي ليخت - ليساندور مارتينيز - نصير مزاروي

خط الوسط: كوبي ماينو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: أماد ديالو - جوشوا زيركزي - أليخاندرو جاراناتشو.