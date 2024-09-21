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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

في ليلة استلام درع الدوري.. جماهير الأهلي تطالب اللاعبين باللقب الافريقي الـ13

كولر يحيي جماهير
كولر يحيي جماهير الاهلي
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أشعلت جماهير الأهلي مدرجات استاد القاهرة، قبل مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني، التي تجمعهما في الساعة السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

تواجدت جماهير الأهلي بأعداد كبيرة في المدرجات خاصة أن الأهلي سيتسلم درع الدوري بعد نهاية المباراة في احتفالية خاصة وتاريخية للمارد الاحمر الذي توج باللقب للمرة الـ44 في تاريخه.

هتفت جماهير الأهلي للاعبين والجهاز الفني فور النزول غلى ارض الملعب وطالبتهم ببداية قوية في رحلة التتويج بالاميرة الافريقية للمرة الـ13 في تاريخه.

جماهير الأهلي جورماهيا الكيني بدوري أبطال إفريقيا الأهلي سيتسلم درع الدوري