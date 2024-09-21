محافظ أسوان: قوافل طبية بأبو الريش للكشف وتقديم العلاج والأدوية المجانية

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه فى إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان والمحافظة تم إيفاد قوافل طبية لقرى أبو الريش لإجراء الكشوفات والفحوصات الصحية والعلاجية المجانية لأهالى القرية ، فضلاً عن توفير الأدوية للحالات المختلفة ، موجهاً إلى الإستمرار فى تنظيم هذه القوافل بشكل متواصل داخل مختلف القرى والنجوع ، ولاسيما المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتوصيل الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل ، وهو الذى يأتى متواكباً مع أهداف المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الشئون الصحية إنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود من خلال تنظيم القوافل الطبية بإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة وذلك للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى ، ولاسيما الأكثر احتياجًا، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة .

أماكن تمركز القوافل الطبية

وأشار إلى أن هذه القوافل تستهدف أهلنا بمناطق أبو الريش حيث يتم تمركزها فى مناطق الشيخ على بأبو الريش قبلى بجوار العيادة الشاملة ، ومركز شباب أبو الريش قبلى ، ومزلقات الخطارة ، ومركز شباب الخطارة بأبو الريش بحرى ، ومركز شباب بهريف ، والمقلة بجوار الوحدة الصحية .

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