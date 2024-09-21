رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الأهلية اليوم السبت، إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بمقر مركز الرعاية الأولية بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة المنصورة الأهلية بمدينة المنصورة الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد المهدى مدير عام الادارة الطبية بجامعة المنصورة، وأسامة عبد الفتاح موسى المشرف على مقر جامعة المنصورة الأهلية.

واطمأن الدكتور شريف يوسف خاطر على إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد، بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد2024-2025.

كما وجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات لاستقبال الطلاب.

من جانبه قال الدكتور خالد المهدى أنه تم إعداد 4 عيادات طبية مجهزة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

وأضاف أن الكشف الطبي يتم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، و تم اعلان مواعيد وأماكن الكشف الطبى علي موقع جامعة المنصورة الاهلية والكليات للتسهيل على الطلاب الجدد وإجراء الكشف الطبي عليهم في المواعيد المحددة.

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