لبنان: 111 غارة جوية إسرائيلية على مناطق عديدة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بتنفيذ الطيران الإسرائيلي 111 غارة حربية على مناطق في النبطية وإقليم التفاح والبقاع الغربي بلبنان ظهر اليوم.

وذكرت أن الغارات شملت 3 غارات على الوادي بين بلدتي أنصار والزرارية، وغارة على المنطقة الواقعة بين بلدة جباع ومنطقة بصليا في إقليم التفاح، و8 غارات على الوادي بين النميرية والشرقية وزفتا، وغارتين على وادي تفاحتا، و3 غارات على الوادي بين بلدة أنصار والزرارية، و26 غارة على الوادي بين دير الزهراني ورومين، بالإضافة إلى 5 غارات على مجرى نهر الخردلي قلعة الشقيف، و18 غارة بين بلدة بلاط ومنطقة شبيل قرب مرجعيون.

كما شملت 8 غارات على مرتفعات سجد ومحيط البلدة،و3 غارات على منطقة المحمودية، و15 غارة على مرتفعات أبو راشد والجبور، و7 غارات على حرش لبايا، وغارتين على مرتفعات كسارة العروش في جبل الريحان، وغارة على مجرى نهر الزرارية - ارزي - الخرايب، و3 غارات على المنطقة بين بلدة صربا حاميلا في إقليم التفاح، و3 غارات على المنطقة بين يحمر الشقيف ومجرى النهر،وغارة على أطراف العيشية، وغارتين على منطقة الوردية.