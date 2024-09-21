أمجد الشوا: متعجلون في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن هناك استعجال في الوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وأن كل لحظة تمر عصيبة على الشعب الفلسطيني في ظل استمرار التدمير وسقوط الضحايا، وأن بدون مسار سياسي قد يتكرر بشكل دائم.

أضاف «الشوا» خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير كل شئ في غزة، ويحاول جاهدًا تعزيز فصل الضفة الغربية عن غزة بشكل أكثر، موضحا أن الجهود المصرية المستمرة والمتواصل من أجل توحيد الفلسطنيين ودعم حق الشعب الفلسطيني في تحقيق قرارات الأمم المتحدة 2428، والتخفيف من وطئة العدوان الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

أوضح أن الجهود المصرية كانت واضحة ومكشوفة في إيصال المساعدات وغيرها من جهود من أجل تخفيف تداعيات هذا الحرب على قطاع غزة، مشيرا أن الوضع سيزداد سواء والاحتلال الإسرائيلي سيستغل الحرب على لبنان، ويستمر في تدمير غزة وسقوط الضحايا من أهالي غزة.