تعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، على نفس معدلاتها الصباحية، بعد الارتفاع الأخير لها أمس.



ليسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 4034 جنيها للشراء و4057 جنيها للبيع ، و3 جنيهات للشراء.

وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 3530 جنيهًا للشراء و 3550 جنيها للبيع.

ووصل سعر الجرام عيار 18 نحو 3025 جنيها للشراء و3043 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 2360جنيهاً للشراء و2373 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجنيه الذهب 28240 جنيها للشراء و28400 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الأوقية 2600 دولار لأول مرة بخفض أسعار الفائدة في الأمريكية، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.