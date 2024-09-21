محمد صلاح يصنع هدفا في تقدم ليفربول على بورنموث بالشوط الأول

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للتقدم على ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول أمام بورنموث، وصنع هدف فريقه الثالث، بعد محاولة على المرمى في الدقيقة 13، تصدى لها الحارس كيبا.

مباراة ليفربول ضد بورنموث

بدأ بورنموث الفاعلية الهجومية أولًا، حيث سجل أنطوان سيمنيو، هدفًا في الدقيقة الخامسة، ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

واستعاد رفاق محمد صلاح زمام الأمور بعد ذلك، وسجلوا 3 أهداف في 10 دقائق، منهم هدف من صناعة الفرعون المصري.

افتتح لويس دياز التهديف في الدقيقة 26، بعد كرة طولية استلمها أمام المرمى من زميله إبراهيما كوناتي.

وعاد دياز للتسجيل مجددًا بعدها بدقيقتين بهدف ثان للريدز، بتمريرة من الظهير ترينت ألكسندر أرنولد.

وجاء دور محمد صلاح ليسهم في الثلاثية، حيث مرر الكرة لزميله داروين نونيز، الذي سدد الكرة بيساره على يسار حارس بورنموث.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أغسطس الماضي، بعدما تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر في المباراة الافتتاحية ضد إبسويتش تاون، ثم سجل هدفًا آخر في المباراة التالية أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يأتي بورنموث في المركز الحادي عشر وفي رصيده 5 نقاط.