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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المنظمات الأهلية الفلسطينية: إسرائيل تستغل ما يحدث في لبنان لتصعيد العدوان على الفلسطينيين

الفلسطينيين
الفلسطينيين
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قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل ما يحدث في لبنان، من أجل المضي قدما في تصعيد العدوان على المدنيين الفلسطينيين وتدمير مقومات الحياة بقطاع غزة. 
وأضاف الشواء -في تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم السبت- أن الإدارة الأمريكية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وهي تحاول بكل ما لديها على الصعيد الدبلوماسي والعسكري بدعم الاحتلال الإسرائيلي، فهناك تزويد دائم للاحتلال بالصواريخ والمعدات العسكرية وكذلك بالدعم الدبلوماسي في مجلس الأمن الدولي وفي الهيئات المختلفة وكذلك على الصعيد القانوني لإفشال أي محاولة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الفرقاطة الأمريكية التي ذهبت باتجاه الشواطئ اللبنانية من أجل دعم إسرائيل وأخذ الاحتياطات في حال أي مواجهة عسكرية قد تحدث وأيضا رسالة لكل الأطراف بوجود أمريكا لتوفير الحصانة والدعم لإسرائيل. 
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ اليوم في مدينة غزة مجزرة كبيرة في مدرسة تأوي النازحين، ما أسفر عن سقوط أكثر من 22 شهيدا وعشرات الجرحى معظمهم من الأطفال. 

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