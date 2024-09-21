ميقاتي يلغي زيارته إلى الولايات المتحدة بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم السبت، عن إلغاء زيارته إلى ولاية نيويورك الأمريكية، حيث كان من المقرر له حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويأتي قرار ميقاتي بعد الهجمات الإسرائيلية علي لبنان، حيث شجب "المذابح المروعة" التي قامت بها تل أبيب.

وقال رئيس الوزراء اللبناني، في بيان، إنه ألغى زيارته "في ضوء التطورات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان".

وشهدت لبنان، هذا الأسبوع، هجمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر حزب الله، بالإضافة إلي سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، كما شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت هجمات واسعة النطاق، حيث انفجرت أجهزة اتصالات لاسلكية والتي قامت بها إسرائيل.