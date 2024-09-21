كريستيان برجر: زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لمصر ركزت على وضع غزة

قال السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى مصر تأتي كجزء من سلسلة طويلة من التعامل معها، خاصة في شأن الوضع في غزة، فلديه اتصالات منتظمة مع وزارة الخارجية وجامعة الدول العربية، كما زار العريش ورفح المصرية ليرى بنفسه الوضع الحدودي والدعم القادم من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "برجر"، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج "عن قرب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، "نفذنا عددا من رحلات الإمداد المنتظمة إلة العريش لنقل الشحنات إلى غزة، ولدينا رحلات إمداد إلى القاهرة بناء على طلب وزارة الصحة المصرية لدعم المستشفيات التي تقدم العلاج للفلسطينيين الذين أتوا إلى مصر".

وتابع: "التركيز الرئيسي لزيارة جوزيب بوريل إلى مصر كان على الوضع في غزة وما يمكن للاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر القيام به، كما أعرب عن دعمه لجهود الوساطة المصرية في مناقشات وقف إطلاق النار مع قطر والولايات المتحدة، حيث أيد ذلك بقوة لأن هذا من مصلحتنا بالتأكيد، أن يتم التوصل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتبادل السجناء، والعديد من الموضوعات".