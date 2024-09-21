دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يواجه جورماهيا بالقوة الضاربة في ليلة الاحتفال بدرع الدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة جورماهيا الكيني بعد قليل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي بثلاثية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة وبيرسي تاو «هدفين».

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة فريق جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الفسفوري، فيما يرتدي فريق جور ماهيا طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، وحارس مرماه طاقمًا باللون البنفسجي.