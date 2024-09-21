الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وإسعاف لحريق القصر بالوادي الجديد

دفعت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالوادي الجديد، منذ قليل، بـ4 سيارات اطفاء مدعومة بسيارتي اسعاف لموقع حريق مزرعة قرية " القصر" بمركز الداخلة.

وتواصل قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الداخلة محاولات السيطرة على الحريق على مساحة نصف فدان نخيل وأشجار متنوعة بقرية القصر بعد الدفع بـ4 سيارات اطفاء مدعومة بـ3 سيارات فناطس مياه تابعة للوحدة المحلية لمركز الداخلة.

وكان قد شب حريق في مزارع نخيل، اليوم السبت، بإحدى قرى مركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من العميد مصطفى عبد الحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بنشوب حريق بقرية في مركز الداخلة.

تبين نشوب حريق في مزارع نخيل وأشجار متنوعة بقرية " القصر" التابعة لمركز الداخلة وانتقلت سيارات الإطفاء و فناطيس المياه التابعة للوحدة المحلية لقرى " القصر" ورئاسة مركز الداخلة لموقع الحريق لإخماده والسيطرة عليه.

جاري عمليات الإطفاء والتبريد، وتحرير محضر بالحريق وانتداب قسم الأدلة الجنائية لتحديد أسباب وملابسات الحريق وتشكيل لجنة مشتركة من مديريتي الطب البيطري والزراعة لتحديد حجم الخسائر الناجمة عن الحريق.

حريق مزرعة النخيل بقرية القصر بمركز الداخلة (1)

حريق مزرعة النخيل بقرية القصر بمركز الداخلة (2)

حريق مزرعة النخيل بقرية القصر بمركز الداخلة (3)