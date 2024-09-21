عضو بالحزب الجمهوري: سياسات بايدن غير الواضحة نجم عنها صراع الشرق الأوسط

قال روب أرليت عضو الحزب الجمهوري، إنه من الصعب رؤية كل هذه الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس لديهم اهتمام كبير لجلب السلام في المنطقة، ولكن سياساتهم غير واضحة، وهو أمر مقلق للشعب الأمريكي وشعوب الشرق الأوسط.

وأضاف «أرليت» خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية «أمل الحناوي» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في عهد دونالد ترامب لم يكن هناك أي توترات أو صراعات في العالم، بخلاف ولاية بايدن وهاريس الذي صنعوا فيها كل هذه النزاعات والصراعات وكل إراقة الدماء الحالية، مشيراً إلى أنه في حال كان هناك خطوط واضحة للإدارة الأمريكية لكان يوجد هناك فراق وتم الحد من التداعيات الخطيرة في المنطقة.

واتهم عضو الحزب الجمهوري الإدارة الأمريكية الحالية بأنها تدعم إيران التي بدورها تدعم الحوثيين ما أدى إلى تمكين الجماعات الإرهابية من الاستمرار في العنف، موضحاً أن الشعب الأمريكي غير سعيد أو راضي بكل هذه السياسات الفاشلة من بادين وهاريس.