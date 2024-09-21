"والدتها كذبتها".. ماذا قالت خديجة في واقعة اتهام الشيخ صلاح التيجاني بالتحرش؟

اتهمت خديجة الشيخ صالح التيجاني بهذه الكلمات: "قولت لوالدتى وكدبتنى، قالتلى عيب ده شيخ عارف ربنا وقد والدك" بالتحرش بها وإرسال صور مخلة بالاداب عبر موقع التواصل الاجتماعي، أقوالها أمام جهات التحقيقات.

تفاصيل اتهام خديجة الشيخ صالح التيجاني

وقالت الفتاة، إننى كنت أتردد على غرفة ملاحقة للزاوية الخاصة بالشيخ بمنطقة إمبابة لأخذ دروس دينية، وفى تلك الأوقات كانت يستغل تواجدى بمفردى ويلامس جسدى، مشيرة إلى أنها أخبرت والدتها بأفعال الشيخ لكنها لم تصدقها وقالت:"عيب ده شيخ فى مقام والدك وعارف ربنا".

واضافت الفتاة، أن الشيخ صلاح التيجاني أخبرنى بأنه سيزوجنى لنجله، وطلب منى التواصل معه، وبعد فترة فوجئت بخطبته من اخري، موضحة أن فى تلك الفترة كان يقوم التيجانى بإرسال رسائل وصور مخله بالادب لى عبر السوشيال ميديا.

أما الدكتور خالد بسيم والد خديجة فقال إنه تعرف على الشيخ صلاح الدين التيجانى منذ عام ٢٠٠٢ عن طريق أحد الاشخاص الذين يعالجهم، و نشأت بينهم علاقة طيبة وكان يثق فيه، و يستشيره فى امور حياته و كان مصدر ثقه له بصفته رجل دين.

واضاف والد الفتاة، أن ابنته اخبرته بما حدث من قبل الشيخ وبأفعاله المنافية للاداب لكننا لم نصدقها فى البداية، وبعد ذلك تأكدت من الأمر حينما شاهدت الصور المرسلة واتطلعت على الرسائل التى كان يرسلها الشيخ لابنتى، وقدمت ضده بلاغ واتهمته بالتحرش بابنتى.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت القبض على الشيخ صلاح الدين التيجاني فجر الجمعة على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة، كما تقدم التيجاني ببلاغ يتهم فيه الفتاة ووالدها بالتشهير به.

وكشفت أجهزة الأمن في وقت سابق، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتهام إحدى السيدات أحد الأشخاص مدعيةً كونه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية" بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.

يذكر أن الطريقة التيجانية قد نشرت بيانا تتبرأ فيه من الشيخ صلاح الدين التيجاني، وأنهم قد سبق لهم فصله من الطريقة، علاوة على أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد المذكور.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرض الطرفين على النيابة للتحقيق.