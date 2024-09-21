دوري أبطال أفريقيا.. حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة لمواجهة جورماهيا

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة فريق جور ماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

كان كولر قد عقد محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

ويرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الفسفوري، فيما يرتدي فريق جور ماهيا طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، وحارس مرماه طاقمًا باللون البنفسجي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي بثلاثية نظيفة حملت توقيع رامي ربيعة وبيرسي تاو «هدفين».