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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليلة الاحتفال باللقب.. درع الدوري يصل استاد القاهرة بأتوبيس مكشوف لتسليمه للأهلي

درع الدوري الجديد
درع الدوري الجديد
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قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تخصيص أتوبيس مكشوف للاحتفال بلاعبي الأهلي على هامش احتفالية تسليم درع الدوري الممتاز للفريق الأحمر.

وصل درع الدوري الجديد، الذي سيتم تسليمه إلى الأهلي، فى أتوبيس مكشوف إلى استاد القاهرة لتسليمه للفريق الأحمر بعد مباراة جورماهيا الكيني، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتوج الاهلي بلقب الدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي والمرة 44 في تاريخه.

ومن المنتظر أن يتسلم فريق الأهلي درع الدوري الممتاز لموسم 2023-2024، عقب نهاية مباراة جورماهيا الكيني وذلك في احتفالية جماهيرية على ستاد القاهرة بعد الحصول على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

رابطة الأندية المصرية المحترفة أتوبيس مكشوف للاحتفال بلاعبي الأهلي احتفالية تسليم درع الدوري درع الدوري الجديد