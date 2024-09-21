تأكيدا لانفراد "البوابة نيوز".. السيسي يوجه بتنفيذ حزمة من الإجراءات بعد إخفاقات باريس

كما انفرد موقع "البوابة نيوز”، بتاريخ 17 سبتمبر الماضي، تحت عنوان: وزارة الرياضة ترفع تقارير إخفاقات ونتائج باريس 2024 إلي لجان سيادية.

وذكر موقع البوابة نيوز، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي تسلمت موخرًا تقارير الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية عن نتائج وإخفاقات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بالاضافة إلى تقارير لجان التفتيش من الأجهزة الرقابية.

وكشف مصدر خاص أن وزارة الشباب والرياضة رفعت التقارير إلى لجان سيادة المشكلة لدراسة الموقف بعد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية وإعلان جميع النتائج أمام الرأي العام.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز أن العمل داخل الوزارة لم يتوقف منذ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لإظهار جميع التفاصيل والحقائق.

https://www.albawabhnews.com/5070842

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطاً بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلاً، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعياً لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، في ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين، وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، سعياً لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم.

كما وجه الرئيس، باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية، ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلى ونظيره الأولمبي ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأوليمبية، فضلاً عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.



وزارة الرياضة ترفع تقارير إخفاقات ونتائج باريس 2024 إلي لجان سيادية

