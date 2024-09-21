خبير أمن معلومات: الحرب السيبرانية العالمية بدأت وستلقي بظلالها على العالم

قال أحمد السخاوي، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن الهجوم السيبراني الإسرائيلي الذي استهدف عناصر حزب الله في لبنان، من خلال اختراق أجهزة النداء الألي "البيجر"، وأجهزة اللاسلكي "ووكي توكي"، تؤكد أن الحرب السيبرانية العالمية قد بدأت ومن المنتظر أن تلقي بظلالها على العالم.

وأوضح خبير أمن المعلومات في تصريحات تليفزيونية أن الأجهزة التي انفجرت في لبنان "البيجر" لا تعتمد على الشبكات الخلوية كالهواتف، إذ تعد آمنة على الأشخاص المعرضين لمشاكل صحية بسبب الشبكات الخلوية، لذا فإن أجهزة البيجر يتم الاعتماد عليها في المستشفيات والمراكز الأمنية.

وتابع: "تفجيرات لينان وقعت نتيجة لزرع متفجرات في أجهزة البيجر أو اختراق خوادم "سيرفرات" الأجهزة، موضحًا أن "طبيعة الانفجار ترجح أنها تمت عن طريق زرع المتفجرات في الأجهزة وليس عن طريق السيرفرات".