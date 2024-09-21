وسط سيناء يرفع درجة الاستعداد مع بدء العام الدراسي الجديد

تابع اللواء عصام سعدون نائب محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بمدارس إدارة الحسنة التعليمية بوسط سيناء بناءً على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

بدأت الجولة بمتابعة مدرسة الحسنة الإعدادية بنات وقد جرى تفقد الفصول الدراسية المختلفة وتم توزيع الشنط المدرسيه وبها الأدوات المدرسية من كراسات وأقلام كما تم توزيع بعض الأحذية الرياضية، والهدايا مهداة من جمعية سينا الخير.

وخلال الجولة تقرر نقل مدير المدرسة إلى مدرسة القصيمة للعمل كمعلم بها وذلك لعدم تواجده وتم تكليف محمد علي حسين وكيل المدرسة وتكليفه مديراً للمدرسة، وجرى الإشادة بآداء حسام محمد علاء معلم العلوم داخل الفصل وتفانيه وإخلاصه في عمله كما تم إحاله الغائبين بالمدرسة إلى الشئون القانونية علما بأن عدد الطلاب (٧٥) طالبا وطالبة.

و أكد وكيل الوزارة لي انتظام طلاب المحافظة بالمدارس التي تعمل يوم السبت والبالغ عددهم (١٩٩١٧) طالبا وطالبة، موزعين على (٧٣) مدرسة بجميع مدارس المحافظة، وذلك تحت شعار عام دراسي بلا دروس خصوصية.

كما تابع وكيل الوزارة ومرافقه اليوم انتظام طلاب إدارة الحسنة التعليمية والبالغ عددالطلاب (٥٤٢٥) طالبا وطالبة موزعين على (٧٢) مدرسة بجميع المراحل التعليمية المختلفة.

كما شدد وكيل الوزارة باتباع القوانين والقرارات الوزارية بشأن التزام الطلاب بالحضور وكذلك لجميع العاملين بالمدرسة وضرورة تعليق لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر بالمدرسة وكذلك الإعلان عن مجموعات التقوية والدعم التعليمي، والاهتمام بالإشراف اليومي.