انطلاق بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية السبيل بالعريش

تابع اليوم السبت، اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مجلس ومدينة العريش، أعمال مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية السبيل بالعريش فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق المتكامل بين جميع الجهات التنفيذية بمدينة العريش وبناء على توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعة والاشراف على بدء انطلاق المبادرة بمدينة العريش.

وقامت القوافل الطبية بالكشف الطبي على اهالي القرية وعمل التحليلات (سكر - ضغط - اعتلال كلوي ـ أورام الثدي للسيدات) وقامت سيارات التضامن الاجتماعي المتنقلة بعمل الخدمات اللازمة من حاملين كروت تكافل وكرامة، ومديرية التموين وبمشاركة المجتمع المدني بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وجرى توزيع كراتين سلع غذائية من الهلال الأحمر المصري على الأرامل والمصابين والأسر بالقرية.