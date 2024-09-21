فيديو.. فيضانات وانهيارات طينية تضرب شمال وسط اليابان

ضربت موجة أمطار غزيرة منطقة نوتو شمال وسط اليابان اليوم السبت، مسببة فيضانات شديدة وانهيارات أرضية، مما أدى إلى غمر المنازل وشرد مئات المواطنين.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أعلى مستوى تحذير من الأمطار الغزيرة في العديد من المدن في محافظة إيشيكاوا، بما في ذلك مدينة واجيما.

ووفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية، فاضت 12 نهرا على الأقل في إيشيكاوا حتى أواخر ظهر اليوم.

ودعت السلطات المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر من الانهيارات الطينية المحتملة وتضرر المباني، حيث يُتوقع أن تتساقط 20 سنتيمترًا من الأمطار في المنطقة خلال الساعات الـ24 القادمة حتى ظهر الأحد.

وحتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، لكن العديد من المنازل غمرتها المياه، كما انقطعت السبل ببعض السكان في منطقتين في واجيما بعد الانهيارات الأرضية.

وأدت المياه الموحلة إلى إغلاق العديد من الطرق، وقالت شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية إن حوالي 6500 منزل انقطعت عنها الكهرباء.

كما هطلت أمطار غزيرة في محافظتي نيغاتا وياماغاتا الشماليتين، مما يهدد بحدوث فيضانات وغيرها من الأضرار.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة نوتو لا تزال تتعافى من تبعات زلزال مميت ضربها في شهر يناير الماضي بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 370 شخصًا وإلحاق أضرار بالطرق والبنية التحتية الرئيسية الأخرى. ولا تزال عواقب الزلزال تؤثر على الصناعات المحلية والاقتصاد والحياة اليومية.