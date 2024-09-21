وكيل صحة سيناء في جولة تفقدية بمستشفى الشيخ زويد المركزي ووحدات الرعاية

أجرى الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، جولة تفقدية مفاجئة لوحدات الرعاية الأولية في مركز ومدينة الشيخ زويد، وزيارة مفاجئة لمستشفى الشيخ زويد المركزى ، للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد مراكز الرعاية في قرى الخروبة وقبر عمير والشلاق والرعاية وأبو رفاعي بنطاق مركز الشيخ زويد حيث تفقد الدكتور بدر غرف الاستقبال والصيدلية، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات.

كما قام الدكتور أحمد بزيارة مفاجئة لمستشفى الشيخ زويد المركزى ، لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام العمل بالمستشفى.

رافق الدكتور بدر في جولته الدكتور محمد فوزي مدير المستشفى، حيث تفقدا أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية بالمستشفى للاطمئنان على توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

كما اطلع الدكتور بدر على جداول ونوبتجيات الفريق الطبي المتواجد وقام بمراجعة كشوف انتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض.