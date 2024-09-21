ارتكاب مجزرة بحق النازحين في مدرسة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بشعة اليوم بحق النازحين في مدرسة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مشيرًا إلى أن ضحايا هذه المجزرة ارتفع إلى 22 شهيدا من بينهم 13 طفلا و6 سيدات وجنين خرج من أحشاء والدته التي قُتلت بفعل الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المدرسة بشكل مباشر بالإضافة إلى ثلاثين جريحًا.

وأضاف أبوكويك، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل الشهداء والجرحى نقلوا إلى المشفى الأهلي المعمداني شرق مدينة غزة، مؤكدًا أن المشفى لا تستطيع التعاطي مع كل هذه الحالات والإصابات الخطرة خاصة وأن عددًا كبيرًا من المصابين تعرضوا لإصابات خطيرة بعضها بتر في الأطراف العلوية والسفلية.

وأوضح، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخزنًا تابعًا لوزارة الصحة في المنطقة الشمالية من مدينة رفح وتحديدا منطقة مصبح وهو ما أسفر حسب وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد أربعة من العاملين لديها وإصابة آخرين، إضافة إلى اندلاع حريق داخل هذا المخزن الذي حاولت طواقم الدفاع المدني السيطرة عليه بعدما انتقلت الحرائق إلى المحيط حول هذا المخزن.

وأكد، أن هناك قصف يتجدد ما بين فينة وأخرى ومعظمه يستهدف المناطق الشمالية من المحافظة الوسطى وتحديدًا شمال مخيم النصيرات والمنطقة الشمالية الغربية في إطار ما يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرضه والمعروفة بالمنطقة الأمنية العازلة في محيط ما بات يعرف بمحور نتساريم الفاصل ما بين غزة والمحافظات الوسطى.