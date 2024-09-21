أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم رصد إطلاق 90 صاروخا من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل.

وفي سياق متصل، قال الدكتور فراس الأبيض، وزير الصحة اللبناني، إن الحكومة اللبنانية أعلنت منذ اليوم الأول أنها لا تريد الحرب، ودعت لوقف إطلاق النار بشكل فوري من غزة حتى لبنان.

وأضاف "الأبيض"، خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب"، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زار المنطقة والقاهرة لدعم الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل لهذا النزاع، والمشكلة أنه مع زيارة "بلينكن" شن العدوان الإسرائيلي هجمات على لبنان وتفجير أجهزة الاتصال الثلاثاء والأربعاء ثم الاعتداء الذي حدث أمس ونتج عنه العدد الكبير من الضحايا من المدنيين.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي لا يريد أي حل سلمي أو دبلوماسي لهذا الموضوع، ولازال يفضل الحلول العسكرية، ويحاول جاهدا لجر المنطقة لحرب واسعة، والتصعيد الحالي مقصود، والحكومة الإسرائيلية عدوانية وليس لها مصلحة لأي حلول دبلوماسية لهذا النزاع.