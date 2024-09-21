ads
الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 5 أشخاص بتهمة إدارة مصنع لتصنيع المخدرات في بدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 5 عناصر إجرامية كونوا تشكيل عصابى لتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها بدائرة قسم شرطة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذين من "مخبز تحت الإنشاء" كائن بدائرة قسم شرطة بدر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى تخزين وترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (كمية من مسحوق البودر الخام الإصطناعى وزنت 13,250 كيلو جرام – كمية من مسحوق الهيروين - بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة – ميزان حساس).. وإعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التصنيع والإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

إتجار فى المواد المخدرة أجهزة أجهزة الأم 50 كيلو جرام ابى اتجار