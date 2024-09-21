ليلة الاحتفال باللقب.. درع الدوري يتوجه إلى استاد القاهرة لتسليمه للأهلي

تحرك درع الدوري الممتاز الجديد من مقر رابطة الأندية المصرية المحترفة إلى ستاد القاهرة تمهيدًا لتسليمه إلى الأهلي عقب مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني مساء اليوم السبت، في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة كشفت امس عن درع الدوري الممتاز الجديد بعد تصميمه مؤخرا في إنجلترا استعدادا لتسليمها للنادي الأهلي بطل مسابقة الدوري الممتاز للموسم المنقضي.

ومن المنتظر أن يتسلم فريق الأهلي درع الدوري الممتاز لموسم 2023-2024، عقب نهاية مباراة جورماهيا الكيني وذلك في احتفالية جماهيرية على ستاد القاهرة بعد الحصول على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.