الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 37 شهيدا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس إلى 37 شهيدا.

وأشار المركز وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إلى استمرار أعمال رفع الأنقاض بشكل متواصل حتى الآن.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن غارة، أمس الجمعة، استهدفت محيط منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت.