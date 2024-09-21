قائمة فريق يد الأهلي في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية سوبر جلوب التي تستضيفها مصر في الفترة المقبلة.

وتنطلق بطولة العالم للأندية لكرة اليد الجمعة المقبل على الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 3 أكتوبر المقبل ويشارك في البطولة 9 أندية، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - فيزبريم المجري - توباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلي - برشلونة الإسباني - جامعة سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - الخليج السعودي.

قائمة يد الأهلي في مونديال الأندية

اختار الدنماركي ستيفان مادسن المدير الفني للأهلي قائمة الفريق المشاركة في بطولة العالم للأندية، والتي ضمت كلا من:

حراس المرمى: عبد الرحمن حُميد – محمد إبراهيم – عبد الرحمن طه - إبراهيم المصري – عبد الرحمن فيصل – أحمد خيري – عمر خالد كاستيلو – عمر سامي – إسلام راضي – ياسر سيف – سيف هاني فوكس – أحمد عادل – محسن رمضان – عبد العزيز إيهاب – محمد لاشين – نبيل شريف – محمد مجدي – محمد صلاح - معاذ عزب – محمد شومان – أبو الفتوح حماصة.

ويفتتح الأهلي مشواره في السوبر جلوب أمام فريق سيدني الأسترالي.

جدول مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد:

الجمعة 27 سبتمبر 2024

الخليج السعودي × كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

الأهلي × سيدني الأسترالي

الزمالك × تاوباتي البرازيلي

السبت 28 سبتمبر 2024

فيزبريم المجري × تاوباتي البرازيلي

ماجديبورج الألماني × كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

برشلونة × سيدني الأسترالي

الأحد 29 سبتمبر 2024

الخليج السعودي × ماجديبورج الألماني

الزمالك × فيزبريم المجري

الأهلي × برشلونة

نصف النهائي والنهائي

يقام نصف النهائي 1 أكتوبر، بينما من المقرر أن تقام مباراة الميدالية البرونزية والنهائي يوم الخميس 3 أكتوبر