محافظ الشرقية يلتقي رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية.

تناول اللقاء بحث ومناقشة الفرص الإستثمارية المتاحة بالمدينة لإقامة مشروعات جديدة عليها تُساهم في النهوض بالصناعات المصرية وجذب المزيد من الإستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب .

أكد محافظ الشرقية حرص المحافظة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الإعتماد على الإستيراد لسد الفجوة بين الوارد والمستهلك ، وكذلك تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لخلق بيئة إستثمارية صالحة للإستثمار.

ومن جانبه رحب رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة بزيارة محافظ الشرقية، مثمناً دوره الهام في متابعة سير العمل بالمنشآت الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية القائمة على أرض المحافظة، والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لضخ المزيد من الإستثمارات وإقامة المشروعات لدفع عجلة الإقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.