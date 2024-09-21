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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استطلاع: نصف الروس يريدون من بوتين سحب قواته من أوكرانيا

القوات الروسية
القوات الروسية
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أظهر استطلاع جديد للرأي أن ما يقرب من نصف الروس يؤيدون انسحاب قواتهم من أوكرانيا دون تحقيق أهداف العملية العسكرية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية اليوم السبت.

وقالت منظمة "كرونيكلز" المستقلة الروسية المتخصصة في استطلاعات الرأي، إن توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية في 6 أغسطس قد أضعف الروح المعنوية بين الروس بشأن الحرب التي بدأتها موسكو منذ أكثر من عامين ونصف.

وقال السياسي المعارض الروسي ألكسي مينيايلو، وهو أحد مؤسسي "كرونيكلز"، في تصريحات نشرتها المجلة، "كلما طالت مدة الحرب، قل إيمان الناس بأنها ستنتهي بطريقة مفيدة لهم ولروسيا."

وأهداف بوتين تنطوي على إضعاف أو تعطيل علاقات أوكرانيا مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتوسيع المكاسب الإقليمية، وفقا للمجلة.

ووجد الاستطلاع أن 49 في المائة من الروس أيدوا سحب القوات الروسية ومحادثات السلام مع أوكرانيا حتى لو لم يتم تحقيق أهداف الحرب. وهذه زيادة بنسبة 9 نقاط مئوية عن 40 في المائة الذين أيدوا مثل هذه الخطوة في يناير 2024.

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