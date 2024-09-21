أسامة الدليل: ما حدث في لبنان مؤخرًا أزعج العالم بأكمله

قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بجريدة الأهرام ، إن المنطقة تعيش حربا منخفض الكثافة وليس على أعتاب حرب، موضحا أن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية تعلم مايقومون به وبالأخص التصعيد الأخير لن يعيد المستوطنين إلى الشمال ولن يأتي بالرهائن من غزة، بل يريدون أن المنطقة تكون في حالة إضطراب كبيرة من أجل مخطط جيو سياسي أبعد بكثير من مجرد ملاحقتنا للأحداث يوم تلو الآخر.

أوضح «الدليل» خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن ماحدث في لبنان مؤخرا أزعج العالم بأكمله، موضحا أن الرد الذي قامت به إسرائيل كان بسبب قيام حزب الله ماخرجت طائرة مسيرة "هدهد" وقامت بتصوير كل المناطق بحيفا.

تابع : « أن الوضع في جنوب لبنان في حالة حرب منذ 8 أكتوبر، وان دائما ماتستمر العمليات في تبادل دون أن يكون تصعيد ضخم، وإسرائيل تسعى في الحقيقة إلى استعجال الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية، وهو مغذى ماحد في بيروت في الأيام القليلة الماضية».