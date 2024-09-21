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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة على قرى في النبطية وإقليم التفاح

لبنان
لبنان
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شن الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة بين بلدتي أنصار والزرارية، وبين بلدات الشرقية النميرية وزفتا، وبين دير الزهراني ورومين، ووادي الكفور، وعند أطراف بلدة /جباع/ في إقليم التفاح، وذلك على أكثر من دفعة.


وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الإسرائيلي ألقى عددا من الصواريخ من نوع جو - أرض، والتي أحدث انفجارها دويا قويا وتعالت سحب الدخان الكثيف في معظم بلدات منطقتي النبطية وإقليم التفاح.
وتسببت الغارات على وادي النميرية - الشرقية - زفتا، أو ما يعرف بوعر النميرية، باشتعال حرائق في الغابات، حيث سارعت فرق الدفاع المدني إلى المكان للعمل على إطفاء النيران.
وفي السياق، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة /كفرشوبا/، كما ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية قنابل ومواد حارقة تسببت باشتعال الغابات والأودية الواقعة بين بلدات القليلة والحنية وزبقين جنوب صور.

الطيران الإسرائيلي لبنان