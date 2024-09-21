لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة على قرى في النبطية وإقليم التفاح

شن الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة بين بلدتي أنصار والزرارية، وبين بلدات الشرقية النميرية وزفتا، وبين دير الزهراني ورومين، ووادي الكفور، وعند أطراف بلدة /جباع/ في إقليم التفاح، وذلك على أكثر من دفعة.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الإسرائيلي ألقى عددا من الصواريخ من نوع جو - أرض، والتي أحدث انفجارها دويا قويا وتعالت سحب الدخان الكثيف في معظم بلدات منطقتي النبطية وإقليم التفاح.

وتسببت الغارات على وادي النميرية - الشرقية - زفتا، أو ما يعرف بوعر النميرية، باشتعال حرائق في الغابات، حيث سارعت فرق الدفاع المدني إلى المكان للعمل على إطفاء النيران.

وفي السياق، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة /كفرشوبا/، كما ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية قنابل ومواد حارقة تسببت باشتعال الغابات والأودية الواقعة بين بلدات القليلة والحنية وزبقين جنوب صور.