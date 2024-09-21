حزب الاتحاد: "بداية" تتكامل مع المبادرات الرئاسية للارتقاء بمعيشة المواطن

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مبادرة بداية تمثل أحد أجنحة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تعملها في ضوءها الحكومة لتوفير حياة كريمة للشعب المصري، مشيرًا إلى أن المواطن تحملًا أعباءً كثيرة وعلى الحكومة أن تخفف من معاناته بتفعيل تلك المبادرات التي تأتي بتوجيهات رئاسية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.

وأضاف "صقر"، في تصريحات له اليوم السبت، أن مستوى جودة حياة المواطن المصري في حاجة لأن ترتقي به الحكومة، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة بداية، التي يمكن اعتبارها "بداية جديدة" لحياة تليق بشعار "الجمهورية الجديدة" التي أطلقتها الدولة، فلا يمكن أن يكون هذا شعار دولتنا في وقت يأن فيه المواطن بسبب سياسات حكومية غير رشيدة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مبادرة بداية تضاف لسلسلة المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها للنهوض بحياة المواطنين، مثل "حياة كريمة" و"100 مليون صحة" و"ابدأ"، مشيرًا إلى أن كل تلك المبادرات تتكامل معًا من أجل حياة أفضل المواطن المصري.