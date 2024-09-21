محافظة الجيزة تضبط ٦.٣ طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع مسؤلى الأجهزة الرقابية والأمنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة مع بدء العام الدراسى.

وفى ذلك الإطار قامت مديرية الطب البيطرى بالجيزة بتوجيه عدد من حملات الضبط والمتابعة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لحفظ أمن وسلامة المواطنين.

واطلع المحافظ على جهود مديرية الطب البيطرى ونتائج الحملات التي شملت أحياء ومراكز ومدن (إمبابة، العمرانية، الهرم، البدرشين، الطالبية، أبوالنمرس، العجوزة، الدقى، بولاق الدكرور).

وأوضح التقرير أن الحملات نجحت فى ضبط ٦ طن و٣٤٣ كجم لحوم ودواجن ومصنعات فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى ومذبوحات خارج المجازر، وجرى تحرير محاضر بالمضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.