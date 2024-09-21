ads
الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة تضبط ٦.٣ طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة

حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع مسؤلى الأجهزة الرقابية والأمنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة مع بدء العام الدراسى.
وفى ذلك الإطار قامت مديرية الطب البيطرى بالجيزة بتوجيه عدد من حملات الضبط والمتابعة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لحفظ أمن وسلامة المواطنين.
واطلع المحافظ على جهود مديرية الطب البيطرى ونتائج الحملات التي شملت أحياء ومراكز ومدن (إمبابة، العمرانية، الهرم، البدرشين، الطالبية، أبوالنمرس، العجوزة، الدقى، بولاق الدكرور).
وأوضح التقرير أن الحملات نجحت فى ضبط ٦ طن و٣٤٣ كجم لحوم ودواجن ومصنعات فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى ومذبوحات خارج المجازر، وجرى تحرير محاضر بالمضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

محافظة الجيزة تضبط ٦ ٣ طن لحوم ودواجن غير صالحة الجيزة تكثيف الحملات الرقابية مديرية الطب البيطري بالجيزة أحياء ومراكز ومدن إمبابة العمرانية الهرم البدرشين الطالبية أبوالنمرس العجوزة الدقى بولاق الدكرور ضبط ٦ طن و ٣٤٣ كجم لحوم ودواجن تحرير محاضر بالمضبوطات