البابا فرنسيس يستقبل عناصر الحرس المالي الإيطالي ويشجعهم على العمل بمجانية ومحبة

استقبل البابا فرنسيس صباح اليوم السبت ٢١ سبتمبر عناصر الحرس المالي الإيطالي لمناسبة الذكرى الـ ٢٥٠ لتأسيس هذا الجهاز. وفي بداية كلمته رحب البابا فرنسيس بالجميع ومن بينهم وزير الاقتصاد والمالية والقائد العام للحرس المالي والمرشدون العسكريون، ثم توقف عند موضوع الاحتفال بهذه الذكرى ألا وهو "في التقاليد يوجد المستقبل".

وقال البابا فرنسيس، إن الإشارة هنا هي إلى الجذور التي انطلق منها تأسيس الحرس المالي والتي وجهت نموه. وأضاف أن الحرس المالي في إيطاليا قد تأسس كجهاز خاص للرقابة المالية وحماية الحدود ثم تحول مع الوقت إلى حرس مالي واقتصادي وشرطة بحرية لديها رسالة هامة في مجال الإغاثة والإنقاذ في البحار والجبال.

وذكَّر الأب الأقدس هنا بمساعدة الحرس المالي للاجئين اليهود وللمضطهدين خلال الحربين العالميتين.

وتحدث بالتالي عن مجال تدخُّل واسع لهذا الجهاز انطلاقا من الرغبة في الرد على المشاكل من خلال حضور ملموس وعمل سريع مع تقديم بديل ثقافي لبعض الشرور التي يمكنها أن تلوث المجتمع.

أشار البابا فرنسيس بعد ذلك إلى أن شفيع الحرس المالي هو القديس متى والذي كان جابيا، وهو عمل كان يُنظر إليه بشكل سيء في زمن يسوع لأنه يخدم مصلحة الامبراطورية ويشوبه الفساد، وذكَّر البابا بأن متى الجابي كان يُمثل بالتالي التوجه الانتهازي الذي يعبد المال. وواصل قداسته أن في زمننا أيضا هناك عقلية شبيهة تؤثر على الحياة الاجتماعية مسببة عدم توازن وتهميشا.

وتحدث الأب الأقدس هنا عن هدر الغذاء والذي وصفه بعار، كما وأشار إلى استبعاد المواطنين من التمتع ببعض حقوقهم، وأضاف أن الدولة أيضا يمكنها أن تصبح ضحية هذا النظام بما في ذلك الدول التي تتمتع بموارد هائلة لكنها تظل معزولة على الصعيد المالي وعن السوق العالمي.

وأشار البابا فرنسيس إلى الجوع في العالم بينما هناك هدر كبير في المجتمعات المتقدمة.

أراد قداسته تسليط الضوء أيضا على أن إيقاف إنتاج الأسلحة لمدة عام يمكنه أن يُنهي الجوع في العالم.

وتابع البابا فرنسيس حديثه قائلا لضيوفه إنهم مدعوون أمام هذا المشهد إلى الإسهام من أجل العدالة في العلاقات الاقتصادية من خلال التحقق من احترام القواعد التي تنظم نشاطات الأفراد والشركات. ودعا بالتالي إلى متابعة واجب كل مواطن في الإسهام في احتياجات الدولة وذلك على أساس معايير عادلة بدون منح تمييز للأقوى.

وواصل البابا داعيا من جهة أخرى إلى مواجهة الاستخدام غير المناسب لشبكة انترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتوقف الأب الأقدس في حديثه عند الأهمية الكبيرة لعمل الحرس المالي سواء من أجل جمع الضرائب أو لمواجهة العمل غير النظامي وقليل الأجر أو المهين لكرامة الإنسان.

ثم كان الفساد من النقاط الأخرى التي أراد البابا فرنسيس تسليط الضوء عليها، وقال قداسته إن الفساد يُلحق الضرر بالعلاقات الاجتماعية وبالأسس التي يقوم عليها المجتمع. ويعني هذا حسبما واصل قداسة البابا أن الرد أو البديل لا يكمن في القواعد بل في أنسنة جديدة.